Эксперты РЦК провели мастер-класс по применению принципов бережливого производства

Представители компании АО «Российские железные дороги» ― партнера нацпроекта «Производительность туда» посетили мастер-класс по основам бережливого производства. Это вводный курс, в ходе которого участники знакомятся с понятием «производственная система», рассматривают, какие выгоды она дает предприятию и сотрудникам, что такое потери и с помощью каких инструментов их можно устранить.

Практическая часть тренинга ― смоделированный производственный процесс сборки штепсельных вилок ― научил участников выявлять скрытые потери в производственном процессе, определять причины проблем и за счет внедрения инструментов бережливого производства оптимизировать процесс.

Тренинг для сотрудников РЖД провели эксперты Регионального центра компетенций Агентства развития бизнеса. По отзывам участников, тренинг был увлекательным и полезным, а полученные знания и навыки позволят повысить эффективность труда.

Напомним, в 2022 году АРБ и РЖД подписали соглашение о взаимном сотрудничестве, целью которого стали совместная работа на предприятиях-участниках нацпроекта «Производительность труда» по увеличению эффективности процессов железнодорожной логистики, обмен опытом и лучшими практиками в сфере бережливых технологий.