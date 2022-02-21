Эксперты подсчитали, сколько стоит начать снимать «тиктоки» и «рилс» в Рязани

Эксперты Авито исследовали рынок товаров, которые используют контентмейкеры для съемки видео, и посчитали, сколько стоит оборудование для начинающего и профессионального тиктокера в Рязани. Пресс-релиз компании есть у РИА «7 новостей».

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Для съемки контента на любительском уровне, помимо смартфона, может понадобиться кольцевая лампа, микрофон-петличка и штатив, однако более продвинутые видеомейкеры используют и дополнительные аксессуары: стабилизаторы, софтбоксы, зеркальные фотоаппараты, а иногда даже квадрокоптеры.

В феврале этого года в Рязани средняя стоимость кольцевой лампы составила 1 000 рублей.

Штатив рязанцы смогут приобрести в среднем за 2 000 рублей, по сравнению с прошлым годом выбор на сайте для пользователей стал шире на 3%.

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Для съёмок многие используют микрофон-петличку, не портящий кадр. В Рязани средняя цена такого аксессуара — 2 300 рублей.

В Рязани стартовый комплект оборудования обойдется начинающему тиктокеру в 5 300 рублей.

Если любительскую съемку можно реализовать при помощи базового набора: штатива, кольцевой лампы и петлички, то для более сложных роликов понадобится профессиональное оборудование.

Средняя стоимость стабилизатора для камеры в этом году в Рязани составила 5 000 рублей, предложение на сайте выросло на 93%.

Некоторые блогеры используют для освещения софтбоксы. Приобрести софтбокс рязанцы смогут в среднем за 9 500 рублей, по сравнению с прошлым годом выбор на сайте для пользователей стал шире на 17%.

Ещё один аксесуар продвинутого видеолюбителя — зеркальная камера. В Рязани её средняя стоимость составит 10 000 рублей, по сравнению с прошлым годом предложение на сайте увеличилось на 17%.

Высший пилотаж в мире социальных сетей — использовать квадрокоптер для съемки видео с высоты птичьего полета. В этом феврале в Рязани средняя стоимость квадрокоптера составила 6 500 рублей, а количество объявлений о продаже на сайте увеличилось в 2 раза.

По подсчётам экспертов, средняя стоимость базового и профессионального оборудования в Рязани составила в среднем 19 800 рублей, а вместе с зеркальной камерой и квадрокоптером — 36 300 рублей.