Воскресенье, 6 октября, 2024

Эксперты ожидают первой в истории официальной дуэли Су-35С и F-35

Автор: Алексей Самохин

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Обстановка вокруг Ирана накаляется. Утром 6 октября появились сообщения, что военные этой страны готовы использовать купленные у России самолёты Су-35C и зенитные ракетные комплексы С-400 против истребителей F-16 и F-35 американского производства.

— Если Иран поднимет Су-35С, то это будет первая официальная дуэль с американскими F-16 (или F-35) в истории, — пишет телеграм-канал «Военное дело». 

Напомним, израильские войска наносят удары по территории Ливана. В ответ Иран осуществил ракетную атаку по территории Израиля. Власти Израиля обещали дать ответ. 

Также по информации канала «Военное дело», ВМС Ирана вывели в Персидский залив все свои боевые корабли из ключевого для флота порта в Бендер-Аббасе, чтобы спасти их от потенциального удара со стороны Израиля и подготовиться к вероятному противостоянию с ВМС США в Персидском заливе.

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