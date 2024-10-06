Эксперты ожидают первой в истории официальной дуэли Су-35С и F-35

Обстановка вокруг Ирана накаляется. Утром 6 октября появились сообщения, что военные этой страны готовы использовать купленные у России самолёты Су-35C и зенитные ракетные комплексы С-400 против истребителей F-16 и F-35 американского производства.

— Если Иран поднимет Су-35С, то это будет первая официальная дуэль с американскими F-16 (или F-35) в истории, — пишет телеграм-канал «Военное дело».

Напомним, израильские войска наносят удары по территории Ливана. В ответ Иран осуществил ракетную атаку по территории Израиля. Власти Израиля обещали дать ответ.

Также по информации канала «Военное дело», ВМС Ирана вывели в Персидский залив все свои боевые корабли из ключевого для флота порта в Бендер-Аббасе, чтобы спасти их от потенциального удара со стороны Израиля и подготовиться к вероятному противостоянию с ВМС США в Персидском заливе.