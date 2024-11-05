Эксперты назвали пять сфер с наибольшим ростом числа вакансий на Авито

Специалисты Авито Работы проанализировали, в каких областях в октябре этого года на платформе появилось больше всего вакансий. Лидером по росту предложений стала сфера производства электро- и оптического оборудования, где количество вакансий увеличилось на 47% по сравнению с сентябрем. Средняя зарплата в этой отрасли составляет около 131 434 рублей.

Работодатели чаще всего ищут инженеров и операторов производственной линии — спрос на этих специалистов вырос на 25% и 20% соответственно.

Второе место по росту числа вакансий заняла сфера ремонта и отделки помещений. Здесь спрос на специалистов увеличился на 45%. Средние зарплаты для гипсокартонщиков, сантехников и электриков достигли 107 456 рублей.

Наибольший прирост числа вакансий отмечен среди гипсокартонщиков — спрос на них вырос на 116% с сентября.

На третьем месте — тяжелое машиностроение, где за месяц число вакансий выросло на 41%. Специалисты в этой области могут рассчитывать на средний доход около 88 689 рублей.

Особый интерес работодатели проявляют к газорезчикам и шлифовщикам, рост спроса на которых составил 34% и 12% соответственно.