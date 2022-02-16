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Среда, 16 февраля, 2022

Экспертиза не смогла установить причину смерти рязанского отшельника, чьё тело нашли в землянке

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Экспертиза не смогла установить причину смерти рязанского отшельника, чьё тело нашли в землянке

Александр Ильин
Фото: Издательство «Пресса» / председателя общества охотников и рыболовов Спасского района Александра Штринева

Судебно-медицинская экспертиза не смогла установить причину смерти рязанского отшельника Валентина Шангина, труп которого нашли обглоданным в землянке в Спасском районе, сообщает «КП-Рязань».

Согласно заключению, причину смерти невозможно установить ввиду гнилостных изменений и скелетирования трупа. 

Как пояснили в следственном комитете, оснований для возбуждения уголовного дела нет. 

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Напомним, 72-летний отшельник Валентин Шангин проживал в глухом лесу в Федотьевском поселении Спасского района более 30 лет. 3 февраля стало известно, что его обглоданное кошками тело обнаружил егерь.

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