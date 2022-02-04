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Пятница, 4 февраля, 2022

В лесу под Рязанью нашли обглоданное тело 73-летнего отшельника

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В лесу под Рязанью нашли обглоданное тело 73-летнего отшельника

Александр Ильин
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В лесном массиве на территории Спасского района Рязанской области обнаружили обглоданное кошками тело 73-летнего отшельника, сообщает «МК в Рязани», ссылаясь на старшего следователя Рязанского МСО СУ СКР по области Оксану Янину.

Как пишет СМИ, мужчина 1949 года рождения проживал в землянке вместе с пятью кошками. Известно, что семьи у него не было. Всего от отшельничестве он провёл около 30 лет.

Тело пенсионера обнаружил местный егерь, который проезжал рядом на снегоходе. Он заметил, что из трубы землянки не идёт дым, решил проверить. Выяснилось, труп уже успели обглодать кошки.

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По факту инцидента проводится доследственная проверка. Назначена экспертиза для установления причины смерти. 

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