Стали известны подробности жизни рязанского отшельника, чьё тело нашли в землянке

Издательство «Пресса» рассказало о жизни рязанского отшельника Валентина Шангина, труп которого нашли в землянке в Спасском районе.

Тело 72-летнего мужчины обнаружил егерь Бельского участка Спасского охотхозяйства Александр Федоров. Он проезжал мимо на снегоходе, заметил, что вход и труба завалены снегом. Внутри егерь нашёл труп отшельника, который уже обгладывали его кошки.

Предварительно, смерть не носит криминальный характер. Точную причину назовут после экспертизы.

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Как пишет СМИ, в советское время Валентин Шангин уехал на заработки в глухой лес в Федотьевское поселение Спасского района. Он вместе с другими рабочими занимался заготовкой смолы с хвойных деревьев.

В 90-е годы производство остановили. Напарники спустя время разъхались. Валентин же остался. В построенном полудоме-полуземлянке он прожил больше тридцати лет.

5 лет назад мужчина оформил пенсию, ходил за десятки километров за ней в село Веретье. Там же он закупал раз в месяц самые необходимые продукты. Ел в основном ягоды, грибы, помогали также местные жители.