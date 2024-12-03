Устаревание некоторых профессий — процесс естественный и неизбежный, связанный с развитием технологий и изменениями в обществе. Директор компании «Грузовая механика» Дмитрий Васильев в интервью «Газете.Ru» рассказал, почему в наши дни прежде всего под угрозой исчезновения находятся рабочие специальности, и назвал профессии, от которых человечество начнет отказываться уже в 2025 году.

По его словам, такие изменения обусловлены глобализацией, цифровизацией, технологическим прогрессом, автоматизацией рутинного труда, а также изменениями экономических и демографических условий.

«Например, рассмотрим обычное предприятие складской логистики. Рост объемов грузоперевозок и электронной коммерции увеличивает нагрузку на склады. Одновременно возрастают требования к скорости операций и качеству обслуживания. При этом нехватка рабочих рук из-за демографических изменений вынуждает компании внедрять автоматизированные системы управления, использовать роботов и автономные транспортные средства для перемещения грузов, упаковки и сортировки товаров, а также решения других рутинных задач», — пояснил он.

Эксперт выделил топ-3 профессий, которые теряют актуальность: грузчики, кладовщики, сортировщики и другие складские работники.

«Цифровизация позволяет существенно сократить затраты на человеческие ресурсы, одновременно масштабируя бизнес, повышая его производительность и улучшая клиентский опыт. Это дает возможность не только не увеличивать штат, но и безопасно его сокращать», — отметил Васильев.

Под угрозой исчезновения находятся и профессии из сферы торговли, такие как продавцы и кассиры.

«Роботы и нейронные сети вытесняют людей не только в логистике и производстве, но и в обслуживании. Уже сейчас в супермаркетах активно используются „умные“ системы расчета и другие автоматизированные решения, которые уменьшают необходимость в рабочем персонале. Более того, в будущем многие традиционные магазины уступят место онлайн-площадкам», — подчеркнул он.

Еще одна категория профессий, которая может исчезнуть, — водители и курьеры.

«Эксперты IT-сферы уверены, что вскоре мы не увидим на дорогах привычных таксистов. Даже дальнобойщиков заменят беспилотные грузовики, что, вопреки опасениям, повысит безопасность транспортной инфраструктуры, исключив ошибки, связанные с человеческим фактором», — добавил Васильев.

При этом эксперт отметил, что исчезновение рабочих профессий открывает новые перспективы.

«Освобождение сотрудников от рутинных операций дает им возможность сосредоточиться на более сложных и творческих задачах. Те, кто окажется „за бортом“, смогут пройти переподготовку и освоить новые технологии, что позволит им получить более престижную и высокооплачиваемую работу. В результате они не только повысят свой уровень жизни, но и почувствуют себя полноценной частью прогрессивного будущего», — подытожил он.