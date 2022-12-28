Эксперт Степанов предупредил о слежке в WhatsApp и Telegram

Эксперт по информационной безопасности Валерий Степанов рассказал о функциях в мессенджерах, которые могут быть использованы для слежки за пользователями, сообщило агентство «Прайм».

Орудием шпионажа в руках хакеров может стать утилита «Найти людей рядом». Специалист призвал избегать ее использования.

«Энтузиасты с помощью данного функционала смогли написать полноценный скрипт, который способен с точностью отслеживать ваши перемещения», – пояснил Степанов.

По его словам, WhatsApp занимается сбором множества данных со смартфонов, например, о платежных картах и местонахождении. Личная информация может оказаться в руках мошенников, поскольку в мессенджере есть критические уязвимости.