Среда, 26 июня, 2024

Эксперт рассказал, что произошло с Global Hawk после встречи с МиГ-31

Автор: 7info

Опубликовано

Авторство: U.S. Air Force photo by Bobbi Zapka. http://www.af.mil/shared/media/photodb/photos/070301-F-9126Z-229.jpg, Общественное достояние, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=6711631

Заслуженный военный летчик Владимир Попов рассказал «Московскому комсомольцу», как мог происходить «случайный» пролёт российского МиГ-31 над американским беспилотником «Глобал Хоук».

— Эффективно и безопасно для экипажа выполнять манёвр на догоне, — сказал он. — Лётчики могут видеть цель, подойти к ней поближе, например, на расстояние 10–15 метров, и пролететь над ней с небольшим превышением, чтобы наверняка обойти объект и обеспечить себе безопасность.

Струя возмущённого воздушного потока, которую оставляет самолёт, пролетая на сверхзвуковой скорости, будет очень мощной. А при переходе на сверхзвук будет возникать мощная ударная волна. Сам лётчик её не слышит, но те, кто находится на земле, слышат ударную волну как «раскат грома». И, конечно, её физическое воздействие на окружающую среду очень велико.

В результате пролёта сверхзвукового воздушного судна происходит сжатие воздуха, что сильно влияет на окружающую среду. Эта плотная «плёнка» бьёт по всему фюзеляжу и крыльям объекта, который летит рядом. Это очень опасное явление, и от него трудно увернуться. К этому нужно быть готовым. А если ты не готов, то у тебя могут возникнуть проблемы с пилотированием.

Ранее появились подробности встречи российского самолёта МиГ-31 с американским разведчиком Global Hawk. По данным телеграм-канала «Fighterbomber» перехватчик пролетел над беспилотником и нарушил работу его систем. Автор канала пишет, что прохода было два.

Американский беспилотник используется для корректировки атак ВСУ по российским объектам.

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