Эксперт рассказал, чем особенно опасна холостяцкая жизнь

Доцент кафедры психологии труда и психологического консультирования Государственного университета просвещения Александр Кононов в беседе с NEWS.ru рассказал об опасностях, которые подстерегают убеждённых холостяков.

По словам эксперта, холостяцкая жизнь может быть опасной из-за отсутствия поддержки друзей и семьи в трудные периоды. В случае увольнения или болезни неженатому мужчине придётся рассчитывать только на себя и свои сбережения, что может привести к финансовым проблемам.

Кроме того, убеждённый холостяк может столкнуться с чувством одиночества, особенно в сложные моменты жизни, когда поддержка и внимание близких людей были бы очень кстати. Также существует риск осуждения со стороны окружающих, которые могут негативно относиться к такому образу жизни.

Александр Кононов отметил, что в современном обществе холостяцкая жизнь стала негативным трендом. Для изменения этой ситуации важно показывать плюсы семейной жизни и напоминать о том, что человек — социальное существо, быть одному не соответствует его природе.