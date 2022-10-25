Эксперт рассказал, чем грозит мирным жителям взрыв «грязной бомбы»

На днях Минобороны РФ заявило, что располагает сведениями о подготовке Киевом провокации с использованием «грязной бомбы». Чем может грозить мирному населению взрыв «грязной бомбы», рассказал в интервью МК военный токсиколог Александр Эдигер.

Эдигер отметил, что «грязная бомба» не относится к ядерному оружию, но представляет собой взрывчатку, соединённой с ёмкостью, содержащей отходы радиоактивных веществ. Как правило, речь идёт об отходах атомных станций.

Опасность «грязной бомбы» заключается в том, что в ней могут использоваться такие изотопы, как кобальт-60, цезий-137, стронций-90, полоний-210 и плутоний-238. Даже в минимальных количествах эти элементы могут загрязнить значительную территорию. Загрязнёнными могут оказаться почва, вода, почвенные воды.

— Территория, которая будет заражена, станет надолго практически непригодна для жизни, и с неё придется полностью эвакуировать людей, скот, — заявил эксперт.

По словам Эдигера, период полураспада перечисленных изотопов может длиться десятки лет.

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