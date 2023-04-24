Эксперт раскрыл значение превентивных ударов при украинских контратаках под Артемовском

Войскам, ведущим активную оборону, важно уметь сыграть на опережение, чтобы сорвать атаки противника, рассказал «Известиям» военный эксперт Василий Дандыкин.
По его словам, превентивный удар по расположению резервных частей — важная часть этой работы.
Также Дандыкин обратил внимание на то, что результативные удары на опережение получаются благодаря работе разведки – космической, воздушной и других.
Так эксперт прокомментировал сообщение Минобороны России от 23 апреля, где говорится о результативных ударах российских авиации и артиллерии по резервам противника в районах населенных пунктов Григоровка и Калинина в ДНР.
Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: