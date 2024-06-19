Среда, 19 июня, 2024

Эксперт объяснила, как мошенники обманывают с помощью ЕГЭ

Автор: 7info7

Опубликовано

Эксперт проекта «За права заёмщиков» Алла Храпунова рассказала, как мошенники используют период сдачи ЕГЭ и вступительных экзаменов в вузы для своих схем. Злоумышленники создают фейковые страницы в соцсетях и сайты, на которых «продают» бюджетные места.

— Создание сайтов, страниц в соцсетях, каналов и чатов в Telegram по продаже бюджетных мест в вузах, ссузах и «правильных ответов» на ЕГЭ и ОГЭ — это традиционная весенняя активность мошенников в весенне-летний период вот уже несколько лет, – сказала Храпунова в интервью РИА Новости.

По ее словам, в зоне риска находятся школьники и абитуриенты, которые не уверены в своих силах, либо те, кто не заботился о подготовке к экзаменам и поступлению заранее. Также схема работает с родителями, желающими перестраховаться.

В том числе Храпунова напомнила: предложение оплаты бюджетного места в вузе абсурдно, а покупка правильных ответов невозможна.

— Любая попытка обойти устоявшие правила и законы за деньги – это коррупция, что в нашей стране считается незаконным, – объяснила Храпунова.

Эксперт призвала не вестись на мошеннические схемы, а заранее озаботиться подготовкой к экзаменам, участвовать в многочисленных подготовительных программах и в целом не откладывать этот вопрос на последнюю минуту, а воспользоваться возможностями дополнительной подготовки.

По словам Храпуновой, излишнее нагнетание вокруг темы ЕГЭ и ОГЭ не нужно и может привести к проблемам со здоровьем, в связи с чем эксперт напомнила, что система экзаменов устроена так, чтобы пересдать экзамен предмету или выбрать более легкие из них для ученика, чтобы набрать нужное количество баллов и поступить в другое учебное заведение на другую специальность в случае недобора.

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