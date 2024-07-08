Понедельник, 8 июля, 2024

Эксперт объяснил, почему прекращение огня выгодно сейчас только ВСУ

Автор: 7info

Опубликовано

Военный эксперт, капитан первого ранга Василий Дандыкин рассказал корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня», почему на данном этапе спецоперации введение режима прекращения огня будет выгодно только вооружённым силам Украины (ВСУ).

Российские войска успешно действуют на всех участках спецоперации. В текущих условиях временное перемирие будет выгодно только ВСУ.

«Они могли бы подтянуть свои ресурсы, живую силу, дождаться поставок техники и оправиться от ударов. А мы сейчас очень эффективно работаем по ним авиацией, уничтожаем коммуникации и противовоздушную оборону. За 2–3 недели, а это очень много времени, они смогли бы развернуть новые комплексы ПВО. Мы уже сталкивались с подобным на Северном Кавказе. Это привело бы к увеличению потерь с нашей стороны и, возможно, утрате ряда позиций», — пояснил Василий Дандыкин.

Также военный эксперт отметил, что в настоящее время никто не может гарантировать исполнение каких-либо серьёзных соглашений в случае объявления перемирия.

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