Ситуация вокруг Покровска на востоке Украины, где украинские войска готовятся к упорной обороне, привлекает внимание военных корреспондентов и экспертов. Город, до 2016 года известный как Красноармейск, является стратегически важным транспортным узлом и ключевым центром украинской угольной промышленности, особенно для добычи коксующегося угля, который крайне важен для металлургии.

Политэкономист Иван Лизан пояснил «Московскому комсомольцу», что здесь находится крупнейшая угольная шахта Украины — «Красноармейская — Западная», обеспечивающая значительные объёмы угля для сталелитейной промышленности. Потеря этого ресурса может стать критической, ведь других месторождений такого угля в стране нет.

Без покровского угля производство стали на Украине может упасть до уровня, который способен покрыть лишь внутренний спрос, около 2-3 млн тонн в год. Для сравнения, до начала конфликта производство составляло около 18-22 млн тонн в год.

Лизан отмечает, что теоретически Украина могла бы импортировать коксующийся уголь из Польши или Венгрии, но это значительно сложнее и дороже. Дополнительно существует проблема с транспортировкой по железной дороге, где тарифы и загруженность создают препятствия для больших объёмов импорта. К тому же европейские поставки едва ли покроют всю потребность украинской металлургии.

Помимо угля, Покровск также важен из-за близлежащих литиевых месторождений. Литий, используемый в аккумуляторных батареях, крайне востребован в современной технологии, что придаёт региону дополнительное стратегическое значение.

В случае потери Покровска Украина может столкнуться с ещё более серьёзными экономическими проблемами, что, по мнению Лизана, может повлиять и на отношение Запада к поддержке страны.