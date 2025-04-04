Жарить шашлыки во дворе жилого дома нельзя, особенно если рядом находятся автомобили, электрощитки или газовые трубы, рассказал в беседе с «Газетой.Ru» общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

«Согласно правилам противопожарной безопасности (Постановление Правительства № 390), необходимо соблюдать определённые расстояния: не менее 15 метров до построек и не менее 50 метров, если площадь огня увеличивается или отсутствует специальная ёмкость. Кроме того, ветер скоростью более 5 м/с считается неблагоприятным для открытого огня, а при 10 м/с разведение огня запрещено полностью», — пояснил он.

Если мангал установлен рядом с электрощитком, это особенно опасно и подпадает под статью 20.4 КоАП РФ. В таком случае штраф может достигать 15 тысяч рублей, предупредил эксперт.

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Кроме того, если из-за шашлыков произойдёт возгорание, виновного могут привлечь уже к уголовной ответственности — например, за порчу имущества или причинение вреда здоровью.

«Что делать, если соседи продолжают жарить мясо прямо под окнами? Сначала стоит попробовать договориться. Если не помогает — звоните в МЧС (101 или 112) или подайте заявление через портал „Госуслуги“. Управляющая компания тоже обязана реагировать — двор является общей территорией, и разводить огонь там запрещено. Шашлык — это, конечно, хорошо, но лучше готовить его на специально оборудованных площадках. Так и безопаснее, и без штрафов», — резюмировал Бондарь.