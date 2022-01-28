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Пятница, 28 января, 2022

Экс-сотрудника рязанского УФСИН осудят за хранение наркотиков

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Экс-сотрудника рязанского УФСИН осудят за хранение наркотиков

Александр Ильин

Бывший сотрудник одного из исправительных учреждений УФСИН России по Рязанской области предстанет перед судом по обвинению в незаконном обороте наркотических средств, сообщает пресс-служба регионального следственного комитета 28 января. 

Следствие установило, что 18 сентября 2021 года обвиняемый, находясь на службе, договорился по телефону с неустановленным лицом о приобретении наркотика. 

В тот же день он забрал его из «закладки» и хранил при себе до момента задержания.

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Уголовное дело по ч. 1 ст. 228 УК РФ направлено в суд для рассмотрения по существу.

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