Экс-президента рязанского фонда соцподдержки осудят по делу санатория «Сосновый бор»

Экс-президент рязанского областного фонда социальной поддержки населения предстанет перед судом по делу санатория «Сосновый бор», сообщает пресс-служба СК по региону.

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По данным следователей, осенью 2020 года обвиняемый получил незаконное вознаграждение в 3,4 млн рублей от коммерческой организации за договор поставки и приемки оборудования для переоборудования котельной имущественного комплекса ООО «Санаторий «Сосновый бор».

После мужчина приготовил имущество к растрате: уменьшил уставной капитал санатория с 87,7 млн рублей до 10 тысяч, и продал 100 % доли своей подставной фирме. Так он рассчитывал в последующем растратить имущественный комплекс ООО «Санаторий «Сосновый бор».

За совершение коммерческого подкупа в особо крупном размере законом предусмотрена ответственность в виде лишения свободы до 12 лет, за растрату, совершенную лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере – лишение свободы на срок до 10 лет.