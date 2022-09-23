Пятница, 23 сентября, 2022
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Экс-мэр Рязани войдёт в состав правительства Рязанской области — СМИ

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Виталий Артёмов станет одним из зампредов правительства Рязанской области, пишет «Новая газета Рязань».

По данным СМИ, он заменит Дмитрия Филиппова, который останется министром сельского хозяйства. Перестановка наоборот была в 2019 году: тогда Артёмова с поста аграрного зампреда отправили в отставку, а Филиппова взяли на его место из Минсельхоза, отмечает издание.

Виталий Артёмов в своё время возглавлял администрацию Рязани.

По информации газеты, сохранят свои посты вице-губернатор Артём Бранов, зампреды правительства Юлия Швакова, Анна Рослякова, Артём Никитин.

Также сообщается о министрах, которые остаются: Марина Наумова, министерство финансов), Андрей Ульянов (министерство цифрового развития, информационных технологий и связи), Андрей Ворфоломеев (министерство экономического развития), Владислав Фролов (Минспорта), Александр Новиков (Минприродопользования).

21 сентября после вступления в должность губернатор Павел Малков отправил прежний состав правительства в отставку. позднее министр труда Валерий Емец написал, что уходит с должности.

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