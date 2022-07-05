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Вторник, 5 июля, 2022

Экс-министр спорта Рязанской области Виктор Попков получил условный срок

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7info

Экс-министр спорта Рязанской области Виктор Попков получил условный срок

Виктор Попков

Во вторник, 5 июля, Советский районный суд Рязани вынес приговор бывшему руководителю Центра спортивной подготовки Виктору Попкову.

Напомним, по версии следствия, Попков оплачивал поставку спортивного оборудования для центра, при этом инвентарь фактически не поступал. За это коммерсанты переводили деньги. Таким образом бывший руководитель областного спортуправления, фактически министр спорта Рязанской области, похитил более 3 миллионов рублей.

Суд назначил Попкову наказание в виде 3,5 лет лишения свободы условно, 400 тысяч рублей штрафа. Ущерб обвиняемый возместил ещё на этапе следствия.

Приговор не вступил в законную силу.

Прокуратура просила отправить бывшего чиновника в колонию на 3,5 года.

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