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Вторник, 21 июня, 2022

Прокуратура запросила для бывшего сотрудника рязанского правительства реальный срок

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Прокуратура запросила для бывшего сотрудника рязанского правительства реальный срок

Виктор Попков

Советский районный суд Рязани продолжает рассматривать уголовное дело в отношении бывшего руководителя физической культуры и спорта Рязанской области Виктора Попкова. Подробности сообщает «Новая газета Рязань».

Попков возглавлял управление по физической культуре и спорту при губернаторе Шпаке, затем при Олеге Ковалёве. Фактически он был министром спорта региона.

Затем Виктор Попков возглавил «Центр спортивной подготовки». Именно там, по версии следствия, он присвоил деньги. Следователи считают, что ЦСП заключал договора на поставку спортинвентаря, перечислял средства, но оборудование не получал. Деньги коммерсанты передавали обвиняемому.

По данным прокуратуры, Виктор Попков присвоил 3 миллиона рублей. Их собираются вернуть в казну через гражданский иск, параллельно отправили в суд уголовное дело.

По данным журналистов, прокуратура просит для обвиняемого 3,5 года лишения свободы. Следующее заседание суда намечено на 5 июля.

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