Экс-футболист сборной России получил 9,5 лет колонии за наркоторговлю

Бывший футболист сборной России Алексей Бугаев признан виновным в попытке незаконного сбыта наркотиков. Прикубанский районный суд Краснодара приговорил его к 9 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима, сообщает телеграм-канал объединённой пресс-службы судов Краснодарского края.

Согласно материалам дела, в октябре 2023 года Бугаев получил сообщение с координатами тайника, где были спрятаны наркотики. Он забрал 494,8 грамма наркотических средств с целью их дальнейшей продажи. Спортсмена задержали сотрудники правоохранительных органов.

В своих показаниях Бугаев утверждал, что не планировал распространять наркотики, а намеревался помочь полиции изобличить людей, предложивших ему заниматься этим. Однако после оглашения показаний в суде он полностью признал вину и раскаялся в содеянном.

Суд учёл при вынесении приговора наличие у Бугаева ребёнка, его раскаяние и многочисленные награды за спортивные достижения в качестве смягчающих обстоятельств.

Приговор вступил в законную силу.