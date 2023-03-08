Известный российский экстрасенс Галина Янко дала очередной прогноз о ходе специальной военной операции на Украине. На этот раз провидица увидела, кто и почему лично заинтересован в том, чтобы она продолжалась.

В интервью МК Янко заявила: СВО затягивается из-за непрекращающихся западных поставок оружия Украине.

– На продолжении бойни на Украине настаивает лично президент США Джо Байден, — заявила она. – Ему этот конфликт необходим слово воздух. Байден на самом деле – долгожитель. По судьбе ему суждено прожить больше 90 лет. Но он не проживёт свои годы, потому что связан с тёмной силой.

По словам экстрасенса, Байден – человек от сатаны. Он делает всё, чтобы погибло как можно больше людей, особенно молодёжи. Это своеобразное жертвоприношение. Судьба американского президента – в итоге оказаться в аду, где его ждут ужасающие муки.

При этом Владимир Путин, президент России, в этом конфликте – на стороне света.

– Путин – человек светлый. Именно поэтому и боевые действия на Украине ведутся в щадящем режиме. Наш президент переживает за простой народ Украины и не хочет больших потерь среди мирного населения. Некоторые горячие головы на Западе воспринимают это как нерешительность и глубоко заблуждаются, – сказала Галина Янко.