Известный российский экстрасенс Галина Янко дала очередной прогноз о ходе специальной военной операции на Украине. На этот раз провидица увидела, кто и почему лично заинтересован в том, чтобы она продолжалась.
В интервью МК Янко заявила: СВО затягивается из-за непрекращающихся западных поставок оружия Украине.
По словам экстрасенса, Байден – человек от сатаны. Он делает всё, чтобы погибло как можно больше людей, особенно молодёжи. Это своеобразное жертвоприношение. Судьба американского президента – в итоге оказаться в аду, где его ждут ужасающие муки.
При этом Владимир Путин, президент России, в этом конфликте – на стороне света.
Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзен, Telegram