Ярославского депутата шантажируют интимным хоум-видео

Депутата Ярославской областной думы Юрия Павлова шантажируют интимным хоум-видео, написал Про Город.

Злоумышленники требуют денежные средства и угрожают опубликовать кадры в Сети. На кадрах видно, как некий мужчина показывает свой половой орган.

«Данное видео – фейк! Заявление в правоохранительные органы на данных лиц уже написано», – пояснил Павлов.

Парламентарий считает, что недоброжелатели хотят дискредитировать его перед грядущими выборами.