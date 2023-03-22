Среда, 22 марта, 2023
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Ярославского депутата шантажируют интимным хоум-видео

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Депутата Ярославской областной думы Юрия Павлова шантажируют интимным хоум-видео, написал Про Город.

Злоумышленники требуют денежные средства и угрожают опубликовать кадры в Сети. На кадрах видно, как некий мужчина показывает свой половой орган.

«Данное видео – фейк! Заявление в правоохранительные органы на данных лиц уже написано», – пояснил Павлов.

Парламентарий считает, что недоброжелатели хотят дискредитировать его перед грядущими выборами.

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