Суббота, 27 августа, 2022
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Ярославцев шокировало воровство на Игнатовском кладбище

Жители Ярославля на банду вандалов, которая орудует на Игнатовском кладбище, пишет 76.RU.

По словам очевидцев, злоумышленники занимаются воровством.

«Регулярно воруют с могил памятники, ограды, столики и лавочки. Тем самым они оскверняют захоронения не только простых людей, но и ветеранов войны. Ничего в этих людях, если их можно так назвать, святого не осталось», – написал ярославец.

Горожане подтвердили эту информацию, указав на кражу ограды с могилы, столбиков от стола и лавочек в последнее время.

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