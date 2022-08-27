Ярославцев шокировало воровство на Игнатовском кладбище

Жители Ярославля на банду вандалов, которая орудует на Игнатовском кладбище, пишет 76.RU.

По словам очевидцев, злоумышленники занимаются воровством.

«Регулярно воруют с могил памятники, ограды, столики и лавочки. Тем самым они оскверняют захоронения не только простых людей, но и ветеранов войны. Ничего в этих людях, если их можно так назвать, святого не осталось», – написал ярославец.

Горожане подтвердили эту информацию, указав на кражу ограды с могилы, столбиков от стола и лавочек в последнее время.