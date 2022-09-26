Ярославцев атаковали мошенники, пишущие про мобилизацию

Жители Ярославля жалуются на странные сообщения, которые они стали получать от мошенников в Telegram, пишет 76.RU.

Автором письма является некий «Консультант», который предупреждает получателя сообщения о том, что он якобы находится в списках первичной мобилизации, после чего призывает готовиться к получении повестки на «Госуслугах».

Однако злоумышленники предлагают «перенести его в третью очередь, которой, возможно, не будет», ссылаясь на доступ к личному делу получателя.

«Цена моего риска — 40 тысяч рублей», – говорится в послании.

При этом средства необходимо перевести на биткоин-кошелек.

На сайте «Объясняем.РФ» говорится, что повестку не могут направить через портал «Госуслуг», и она должна быть вручена лично в руки призывнику.