Ярмарка у «Барса на Есенина» в Рязани будет работать в марте и апреле

С 4 марта в Рязани будет работать дополнительная торговая площадка на улице Есенина, где будет представлена продукция местных производителей. Об этом сообщила пресс-служба правительства Рязанской области.

По просьбам жителей областного центра принято решение о продлении работы продовольственной ярмарки на уличной площадке рядом с продуктовым торговым комплексом «Барс на Есенина» и на первом этаже ТК (Рязань, ул. Есенина, д. 13Г). Впервые она состоялась 25 февраля и была приурочена к Масленице.

Торговля будет осуществляться по субботам с 8 до 14 часов в течение марта-апреля. Фермеры и пищевые предприятия Рязанской области предложат покупателям мясо, колбасы, молочную продукцию, хлебобулочные и кондитерские изделия, мёд, картофель и овощи.

Параллельно будут работать площадки ярмарки выходного дня на территории УРТ, возле ЦНТИ, КДЦ «Октябрь» и ТЦ «КИТ».