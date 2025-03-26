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Общество

Яндекс: стоимость квадратного метра в новостройках Рязани в марте — 118 тысяч

Алексей Самохин

По данным сервиса Яндекс Недвижимость, в марте относительно февраля в среднем по российским городам-миллионникам стоимость метра на первичном рынке увеличилась на 0,6% и достигла 181 000 рублей. При этом в 11 из 16 мегаполисов отмечается увеличение цены. Об этом говорится в пресс-релизе компании. 

В Рязани медианная стоимость квадратного метра в новостройках в марте составила 118 000 рублей. За месяц она увеличилась на 0,8%. При этом количество доступных предложений снизилось (-2,2%). Средняя полная стоимость квартиры на первичном рынке в феврале составила 6,3 млн рублей, а средняя площадь лота в Рязани составляет 51,1 кв.м.

Медианная стоимость метра в новостройках сократилась за последний месяц в Санкт-Петербурге (-4,7% до 263 000 рублей), Краснодаре (-3% до 145 000 рублей) и Ростове-на-Дону (-1,3% до 140 000 рублей). В Перми (-0,3% до 156 000 рублей) и Нижнем Новгороде (-0,1% до 185 000 рублей) сокращение цены было незначительным и может считаться стагнацией.

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Динамика цен на новостройки в мегаполисах России

ГородСредняя цена за кв.м, март 2025Изменение цены за кв.м март 2025 vs февраль 2025
Челябинск167 000 руб.6,5%
Москва403 000 руб.2,4%
Красноярск146 000 руб.2,2%
Омск155 000 руб.2,2%
Волгоград146 000 руб.2,1%
Воронеж134 000 руб.1,5%
Самара128 000 руб.1,1%
Казань236 000 руб.1,1%
Новосибирск169 000 руб.0,8%
Екатеринбург162 000 руб.0,7%
Уфа159 000 руб.0,6%
Нижний Новгород185 000 руб.-0,1%
Пермь156 000 руб.-0,3%
Ростов-на-Дону140 000 руб.-1,3%
Краснодар145 000 руб.-3,0%
Санкт-Петербург263 000 руб.-4,7%

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