По данным сервиса Яндекс Недвижимость, в марте относительно февраля в среднем по российским городам-миллионникам стоимость метра на первичном рынке увеличилась на 0,6% и достигла 181 000 рублей. При этом в 11 из 16 мегаполисов отмечается увеличение цены. Об этом говорится в пресс-релизе компании.
В Рязани медианная стоимость квадратного метра в новостройках в марте составила 118 000 рублей. За месяц она увеличилась на 0,8%. При этом количество доступных предложений снизилось (-2,2%). Средняя полная стоимость квартиры на первичном рынке в феврале составила 6,3 млн рублей, а средняя площадь лота в Рязани составляет 51,1 кв.м.
Медианная стоимость метра в новостройках сократилась за последний месяц в Санкт-Петербурге (-4,7% до 263 000 рублей), Краснодаре (-3% до 145 000 рублей) и Ростове-на-Дону (-1,3% до 140 000 рублей). В Перми (-0,3% до 156 000 рублей) и Нижнем Новгороде (-0,1% до 185 000 рублей) сокращение цены было незначительным и может считаться стагнацией.
Динамика цен на новостройки в мегаполисах России
|Город
|Средняя цена за кв.м, март 2025
|Изменение цены за кв.м март 2025 vs февраль 2025
|Челябинск
|167 000 руб.
|6,5%
|Москва
|403 000 руб.
|2,4%
|Красноярск
|146 000 руб.
|2,2%
|Омск
|155 000 руб.
|2,2%
|Волгоград
|146 000 руб.
|2,1%
|Воронеж
|134 000 руб.
|1,5%
|Самара
|128 000 руб.
|1,1%
|Казань
|236 000 руб.
|1,1%
|Новосибирск
|169 000 руб.
|0,8%
|Екатеринбург
|162 000 руб.
|0,7%
|Уфа
|159 000 руб.
|0,6%
|Нижний Новгород
|185 000 руб.
|-0,1%
|Пермь
|156 000 руб.
|-0,3%
|Ростов-на-Дону
|140 000 руб.
|-1,3%
|Краснодар
|145 000 руб.
|-3,0%
|Санкт-Петербург
|263 000 руб.
|-4,7%