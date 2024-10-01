«Яндекс» несколько раз списал деньги с пользователей, но обещал вернуть

В работе сервисов «Яндекса» произошел сбой, который вызвал дублирование операций и ошибочные списания средств пользователей. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Представители технической поддержки компании сообщили, что ошибка будет устранена вручную, что может замедлить процесс возврата денег. Специалисты в области кибербезопасности рассматривают произошедшее как возможную хакерскую атаку, в то время как «Яндекс» утверждает, что это связано с техническим сбоем. Оценить общий объем несанкционированных списаний затруднительно, однако речь идет о сотнях миллионов рублей.

28 сентября один из пользователей сообщил об ошибочном списании более 800 тысяч рублей в результате повторных транзакций через «Яндекс Сплит» и «Яндекс Пэй». Также 27 сентября пользователи «Яндекс Такси» сталкивались с аналогичными проблемами.

«Яндекс» заявляет, что уже устранил проблемы и оформил возвраты, срок зачисления средств может занять до трех дней. Несмотря на это, специалисты подчеркивают, что инцидент может повлиять на репутацию компании, даже если цифровые сервисы остаются доступными. Эксперты отмечают, что пользователи, привязавшие кредитные карты, могут столкнуться с дополнительными расходами.