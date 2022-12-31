Российский нумеролог Руслан Рашоев рассказал о судьбе Запада и военного альянса НАТО. По его словам, Европу и США происходящие сейчас события приведут к катастрофе. Свой прогноз он озвучил в эфире программы «Малахов».

Прогнозы Рашоева уже сбывались несколько раз. Именно он предсказал проведение специальной военной операции в 2022 году за несколько лет до её начала. Сейчас внимание нумеролога привлекают происходящие на Донбассе события. Рашоев убеждён: мирное урегулирование противоречий между Россией и Украиной возможно только в случае смены власть на Украине. Произойти это может до 2025 года. Нынешнего руководителя киевского режима Владимира Зеленского нумеролог называет «засланным человеком».

На сегодняшний день у Украины есть два пути – либо в Россию, либо в НАТО. Но цифры подсказали Руслану Рашоеву, что НАТО развалится уже до 2030 года. И если речь идёт не о полном уничтожении альянса, то об утрате им какого-либо значения на мировой арене.