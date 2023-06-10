Изменился состав комиссии по землепользованию и застройке Рязани

В Рязани внесены изменения в состав комиссии по землепользованию и застройке. Соответствующее постановление администрации города опубликовал сайт мэрии.

Из комиссии вывели и. о. заместителя главы администрации Олега Федина и и. о. главного архитектора города Елену Михайленко. Руководителем комиссии стал замглавы Алексей Пустовалов, курирующий вопросы градостроительства.

Также в состав органа включили замначальника управления капитального строительства Сергея Клепикова. Он стал заместителем председателя комиссии.