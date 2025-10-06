Избивший собаку-инвалида мужчина впервые рассказал о своём поступке 

В Подольске Московской области разгорается скандал после того, как в социальных сетях распространилось видео, на котором мужчина напал на собаку-инвалида. Инцидент, произошедший в субботу, 4 октября, на улице Юбилейной, привлёк внимание прокуратуры и полиции.

Версия мужчины

47-летний Григорий (имя изменено) в комментарии REGIONS заявил, что его действия были спровоцированы: он пытался помочь псу, решив, что животное забыли на улице, и хотел отвести его домой.

По его словам, в ответ на попытку взять её «за шкурку» собака «стала собачиться, рычать» и укусила его за левую руку, прокусив большой палец до артерии.

«И тут меня чёрт дёрнул сорвать с неё эту коляску. Бросил её на траву», — рассказал Григорий.

После инцидента мужчина обратился в травмпункт. Он считает виноватой хозяйку, оставившую пса без присмотра, и заявил, что сам может подать жалобу в полицию, так как собака была «без привязи, без намордника».

Версия хозяйки и позиция юриста

Хозяйка пса-инвалида, у которого отказали задние лапы, заявила, что оставила животное на несколько минут, чтобы забрать куртку для ребёнка перед прогулкой. Она утверждает, что пёс неагрессивный и сам ни на кого напасть не мог. Вернувшись, она обнаружила, что сосед уже бросил собаку на газон.

Адвокат Тимур Маршани назвал нападение на животное «совершенно немотивированным», подчеркнув, что собака-инвалид «опасности не представляет».

«Налицо чистый состав 245 статьи УК РФ «Жестокое обращение с животными». На мой взгляд, этот мужчина угрожает заявлением в полицию в качестве превентивной попытки защититься. Ведь ничего бы не произошло, если бы не его провокационные действия», — заявил адвокат.

Маршани также отметил, что нападение на беззащитное животное, которое не может даже убежать, является «откровенным живодерством» и может свидетельствовать о психологических проблемах у нападавшего.

По данным пресс-службы МВД Московской области, по факту произошедшего проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в порядке, предусмотренном законодательством.

Подольская прокуратура также взяла на контроль установление обстоятельств жестокого обращения с животным.