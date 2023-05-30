Избившего медлительного знакомого касимовца приговорили к длительному сроку

Вердиктом присяжных житель Касимова приговорён к 7,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Рязанской области.

Собранные касимовскими следователями доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении местного жителя. Мужчина 1990 года рождения, ранее неоднократно судимый, в июле 2021 года разозлился на знакомого за то, что тот медленно шёл по дороге. Мужчину злоумышленник избил, от полученных травм тот скончался в больнице.

В момент совершения преступления подсудимый был в состоянии алкогольного опьянения.