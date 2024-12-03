Избил и изнасиловал несовершеннолетнюю: суд вынес приговор фигуранту дела

Житель Сараевского района признан виновным в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении 15-летней знакомой.

Следствием установлено, что в августе 2023 года в поселке Зеркальные пруды Сараевского района обвиняемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, изнасиловал 15-летнюю знакомую, угрожая девушке убийством и нанося побои.

Родители девушки, узнав о произошедшем, обратились в правоохранительные органы. Фигурант был задержан. Приговором суда виновному назначено наказание в виде 8 лет 2 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.