Из-за празднования Дня города в Рязани изменится схема движения транспорта

Схема движения общественного транспорта изменится в Рязани на время празднования Дня города. Об этом сообщили в мэрии.

В праздник закроют для проезда автомобилей площадь Ленина, там будут проходить торжественные мероприятия. Из-за временного перекрытия движения транспорта от пересечения с улицей Соборной до улицы Введенской с 18.00 до 19.30 27 августа движение городского пассажирского транспорта будет организовано по измененной схеме.

Изменение движения троллейбусов:

троллейбусы №3 будут следовать между остановками «Кальное» и «Дом художника» по улицам Новой, Горького, Есенина, Маяковского, Первомайскому проспекту в прямом и обратном направлении.

троллейбусы №5, следующие по внутреннему маршруту, от остановки «улица Строителей» до остановки «Дом художника» будут проезжать по своему стандартному маршруту, далее – поворачивать на улицу Маяковского, следовать по улице Есенина, разворачиваться на площади Театральной, проезжать через остановку «Приобанк» и далее – следовать по своему маршруту.

троллейбусы №5, следующие по наружному маршруту, от конечной остановки «улица Строителей» будут доезжать до площади Театральной, затем разворачиваться, доезжать до остановки «Приобанк», далее – следовать через улицы Есенина и Маяковского до остановки «Дом художника». Далее – по своему маршруту.

троллейбусы №10, двигаясь со стороны площади Победы, будут доезжать до площади Ленина, далее проезжать по улице Соборной, разворачиваться на площади Соборной и следовать обратно.

Изменение движения автобусов:

автобусы маршрутов №№7, 11, 13, 17 от остановочных пунктов «площадь Театральная», «Городская больница №4» до остановочного пункта «Дом художника» будут следовать по улицам Есенина и Маяковского, Первомайскому проспекту далее по – своим маршрутам. Изменения касаются как прямого, так и обратного направлений.

автобус маршрута №23 на участке пути между остановочными пунктами «площадь Свободы» и «Детский Мир» будет следовать по улице Грибоедова, улице Кремлёвский Вал, улице Соборной, далее по – своему маршруту. Изменения касаются как прямого, так и обратного направлений.

Изменение движения коммерческих маршрутов:

автобусы маршрутов №№45М2, 46М2, 65М2, 66М2, 75М2, 99М2 на участке пути между остановочными пунктами «площадь Ленина» и «площадь Свободы» будут следовать по улицам Соборной, Кремлёвский Вал, Грибоедова. Далее – по своим маршрутам как в прямом, так и в обратном направлении.

автобусы маршрутов №№47М2, 49М2, 53М2, 68М2, 73М2, 77М2, 88М2 на участке пути между остановочными пунктами «Дом художника» и «площадь Театральная будут проезжать по Первомайскому проспекту, улицам Маяковского и Есенина, а затем следовать по своим маршрутам.

автобусы маршрута №62М2 между остановочными пунктами «Приобанк» и «улица Кальная, 7» будут следовать по улицам Есенина и Кальной, а дальше – следовать по своему маршруту.

Водителей и пользователей общественного транспорта администрация Рязани просит учитывать эту информацию при планировании своих поездок на День города.