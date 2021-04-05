Из-за переезда в новое здание в липецком департаменте транспорта не работают телефоны

Липецкий департамента транспорта переезжает в новое здание. Поэтому в учреждении временно не работают телефоны. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Теперь департамент транспорта будет располагаться в доме №1 по улице Фрунзе. Для переезда необходимо переподключить номера рабочих телефонов сотрудников. Из-за этого временно не работают и комбинации 239-135, 239-212.

Оставить обращение можно на официальном сайте департамента, либо в инстаграм-аккаунте (@deptrans_lip). А вопросы по расписанию движения транспорта можно задать по телефону 31-00-82.