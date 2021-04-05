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Понедельник, 5 апреля, 2021
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Из-за переезда в новое здание в липецком департаменте транспорта не работают телефоны

Елена Лобанова

Липецкий департамента транспорта переезжает в новое здание. Поэтому в учреждении временно не работают телефоны. Об этом сообщает пресс-служба мэрии. 

Теперь департамент транспорта будет располагаться в доме №1 по улице Фрунзе. Для переезда необходимо переподключить номера рабочих телефонов сотрудников. Из-за этого временно не работают и комбинации 239-135, 239-212. 

Оставить обращение можно на официальном сайте департамента, либо в инстаграм-аккаунте (@deptrans_lip). А вопросы по расписанию движения транспорта можно задать по телефону 31-00-82.

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