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Из-за невыплаты зарплаты работнику в Рязани завели уголовное дело

7info7
Скриншот из видео в группе Объясняем.Рязанская область ВКонтакте

В Рязани из-за невыплаты заработной платы работнику возбуждено уголовное дело в отношении коммерческой организации. Подробности обнародовала пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

По данным следователей, с апреля 2022 года организация не выплачивала сотруднику зарплату. Как итог — образовалась задолженность в размере более 400 тысяч рублей. При этом руководство организации обладало достаточными финансами, чтобы оплачивать труд работника.

По уголовному делу проводятся следственные действия.

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