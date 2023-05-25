Из-за невыплаты зарплаты работнику в Рязани завели уголовное дело

В Рязани из-за невыплаты заработной платы работнику возбуждено уголовное дело в отношении коммерческой организации. Подробности обнародовала пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.
По данным следователей, с апреля 2022 года организация не выплачивала сотруднику зарплату. Как итог — образовалась задолженность в размере более 400 тысяч рублей. При этом руководство организации обладало достаточными финансами, чтобы оплачивать труд работника.
По уголовному делу проводятся следственные действия.