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Четверг, 22 апреля, 2021
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Из-за аварий рязанцы остались без холодной воды

7info7
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В четверг, 22 апреля, в Рязани отключили холодную воду. Об этом проинформировала пресс-служба администрации города.

Причина отключения – аварии на водопроводе. Специалисты Водоканала уже приступили к их устранению.

До окончания ремонтных работ без воды придётся обходиться жителям дома №13в по улице Интернациональной.

До 17.00 воды не будет в доме №30 по улице Тимакова.

В 12.00 водоснабжение в мэрии обещали восстановить по следующим адресам:

  • улица Остров дом 1, дом 2, дом 2а, дом 3, дом 4, дом 4а, дом 4б, дом 5, дом 6, дом 7, дом 8, дом 8а, дом 9, дом 9а, дом 9б, дом 9в, дом 10, дом 11, дом 12а, дом 12б, дом 14, дом 15, дом 15а, дом 16, дом 17,
  • улица Кремль, дом 1, дом 3, дом 5, дом 6, дом 8, дом 11, дом 12, дом 13, дом 15, дом 18.

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