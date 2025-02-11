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Изображение от ededchechine на Freepik
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Из рязанского зеленого пояса планируют исключить 4 территории

Анастасия Мериакри

Границы рязанского лесопаркового зеленого пояса планируют изменить. Об этом свидетельствует проект постановления регионального минприроды, размещенный на сайте правительства Рязанской области.

Из зеленого пояса хотят исключить 300 тысяч квадратных метров. В планах убрать границы пойменного проезда около реки Трубеж, около реки Плетенки, в Борках и у 1-го Борковского карьера.

По закону на границах лесопаркового зеленого пояса нельзя строить здания и сооружения. В связи с этим введены изменения. 

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Вместо указанных территорий в лесопарковый зеленый пояс Рязанской области планируют включить новый участок около села Мушковатово. Его площадь составит 276 тысяч квадратных метров.

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