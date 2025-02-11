Из рязанского зеленого пояса планируют исключить 4 территории

Границы рязанского лесопаркового зеленого пояса планируют изменить. Об этом свидетельствует проект постановления регионального минприроды, размещенный на сайте правительства Рязанской области.

Из зеленого пояса хотят исключить 300 тысяч квадратных метров. В планах убрать границы пойменного проезда около реки Трубеж, около реки Плетенки, в Борках и у 1-го Борковского карьера.

По закону на границах лесопаркового зеленого пояса нельзя строить здания и сооружения. В связи с этим введены изменения.

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Вместо указанных территорий в лесопарковый зеленый пояс Рязанской области планируют включить новый участок около села Мушковатово. Его площадь составит 276 тысяч квадратных метров.