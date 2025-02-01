Из Рязани выдворили и депортировали 9 мигрантов-нарушителей

В Рязани полицейские депортировали и выдворили 9 нарушителей миграционного законодательства, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Депортации подлежали трое граждан ближнего зарубежья, недавно освободившиеся из мест лишения свободы. Один отбывал наказание за кражу, двое других — за мошенничество и незаконный оборот наркотиков.

Принудительно выдворены 6 граждан из стран Средней Азии. Ранее сотрудники полиции выявили у них нарушения миграционного законодательства.

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В сопровождении полицейских и судебных приставов иностранцы были доставлены в московский аэропорт, откуда отправились на родину за свой счет.