Из Рязани выдворили 11 иностранцев, в числе которых — педофилы

Из Центра временного содержания иностранных граждан УМВД России по Рязанской области депортированы 11 человек, которые ранее были осуждены за уголовные преступления и административные правонарушения.

Три гражданина из Средней Азии, которые недавно вышли из тюрьмы, депортированы. Один из них осуждён за применение насилия в отношении представителя власти (статья 318 УК РФ), двое других — за совершение преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних (статья 134 УК РФ).

Восемь иностранцев были принудительно выдворены из страны. Ранее сотрудники полиции обнаружили, что граждане из стран СНГ нарушили миграционное законодательство. Суд принял решение сократить срок их пребывания в России и поместить их в Центр временного содержания иностранных граждан УМВД.

В сопровождении сотрудников полиции и судебных приставов иностранцы отправились в аэропорт «Домодедово», чтобы покинуть Россию и вернуться в свои страны.

Согласно закону, этим лицам запрещено въезжать в Россию на срок от 5 до 10 лет.