Из Рязани в Курскую область отправилась 41-я группа волонтеров

27 декабря от Штаба общественной поддержки «Единой России» в Курскую область отправилась 41-я группа волонтеров.

В течение двух недель волонтеры будут оказывать помощь медицинскому персоналу в уходе за раненными бойцами. В группу вошли двое волонтеров из Москвы, один из Воронежа и двое из Рязанской области.

Массажист санатория «Прометей» из Пронского района Михаил Алехин отправляется в волонтерскую поездку во второй раз. Первая его поездка была в Луганский военный госпиталь.

— Я работаю массажистом в санатории «Прометей» и решил помочь ребятам, так как являюсь патриотом своей страны. Впечатления от первой поездки остались положительными. Я считаю, что помогать ребятам необходимо, и в будущем планирую продолжать это делать в меру своих сил.

Группу проводили депутаты Рязанской городской Думы — руководитель регионального исполнительного комитета «Единой России» Юлия Феоктистова и заместитель руководителя Комитета семей воинов Отечества Анна Иванова.

Юлия Феоктистова отметила, что гуманитарная миссия продолжается уже два года, и к рязанскому волонтерскому движению присоединились участники из других регионов.

— В позапрошлой поездке к нам присоединились волонтеры из Алтайского края и Санкт-Петербурга. Мы расширяем нашу географию и работаем вместе одной большой дружной командой, — подчеркнула она.

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Как и прежде, волонтеры везут гуманитарный груз, который включает продукты питания, предметы первой необходимости, медикаменты и сладкие подарки к Новому году.