Понедельник, 5 февраля, 2024
На главнуюНовости мира

Из продажи в России просят изъять опасные корма для животных

7info
Image by Freepik
spot_img

Генпрокуратуру и Россельхознадзор просят изъять из розничной и онлайн-продажи корма для животных, в которых нашли мышьяк, сою, другие небезопасные для питомцев добавки, пишут «Известия».

Просьбу разобраться с кормами в ведомства направил глава «Общественной потребительской инициативы» (ОПИ) Олег Павлов.

На прошлой неделе стало известно о временном запрете на ввоз в Россию западных кормов. С 31 января с сербского предприятия Farmina Pet Foods (страна бренда Италия), с 6 февраля с итальянского предприятия компании Hill’s (США).

В обращении ОПИ отмечается, что розничная продажа этих кормов в России продолжается.

— В числе выявленных нарушений не только факты фальсификации (незаявленные в составе растительные компоненты), но наличие опасных компонентов. При этом продукция широко представлена в обычной и онлайн розницах, что создает серьезные риски для питомцев миллионов потребителей, — говорится в обращении.

По мнению Павлова, из-за производителей на рынке создаётся недобросовестная конкуренция, их продукция влияет на цены.

ОПИ настаивает на скорейшем введении маркировки такой продукции.

Читайте 7info

Следите за нашими материалами в соцсетях

Рубрики

Новости

Рязанец сообщил об усиленной уборке города от снега

Новости Рязани
В группе «Rzn life l Рязань l Рзн лайф» появился пост, в котором рассказывается об усиленной уборке Рязани от снега.

Кошка спасла хозяев на пожаре в Ростовской области

Новости мира
Кошка сумела разбудить 16-летнего парня. Молодой человек вызвал пожарных и вместе с отцом покинул горевшее здание.

Звёзды дискотек 1990-х стали зарабатывать больше

Новости мира
По данным концертного директора Кая Метова, гонорар певца вырос на 25%.

Магнитная буря ожидается 5 февраля

Новости мира
Возмущение магнитосферы начнётся с полуночи 4 февраля. К 6 часам утра понедельника начнётся магнитная буря.

Чемпион мира по пауэрлифтингу Александр Белоконь погиб на Украине

Новости мира
Александру Белоконю было 32 года, в ВСУ спортсмена мобилизовали в марте 2023 года.