Из продажи в России просят изъять опасные корма для животных

Генпрокуратуру и Россельхознадзор просят изъять из розничной и онлайн-продажи корма для животных, в которых нашли мышьяк, сою, другие небезопасные для питомцев добавки, пишут «Известия».

Просьбу разобраться с кормами в ведомства направил глава «Общественной потребительской инициативы» (ОПИ) Олег Павлов.

На прошлой неделе стало известно о временном запрете на ввоз в Россию западных кормов. С 31 января с сербского предприятия Farmina Pet Foods (страна бренда Италия), с 6 февраля с итальянского предприятия компании Hill’s (США).

В обращении ОПИ отмечается, что розничная продажа этих кормов в России продолжается.

— В числе выявленных нарушений не только факты фальсификации (незаявленные в составе растительные компоненты), но наличие опасных компонентов. При этом продукция широко представлена в обычной и онлайн розницах, что создает серьезные риски для питомцев миллионов потребителей, — говорится в обращении.

По мнению Павлова, из-за производителей на рынке создаётся недобросовестная конкуренция, их продукция влияет на цены.

ОПИ настаивает на скорейшем введении маркировки такой продукции.