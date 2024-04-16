Из горящего зоопарка в Евпатории спасли женщину и двух медведей

Женщину и двух медведей спасли сотрудники МЧС из горящего зоопарка в Евпатории. Об этом сообщил телеграм-канал ведомства.

По данным крымских спасателей, площадь пожара в контактном зоопарке составила 625 квадратных метров. Из-за того, что в вольерах находилось сено, пожар быстро распространился, произошло обрушение конструкций.

Из задымлённого помещения огнеборцы вывели женщину, пострадавшую передали врачам. Кроме того, пожарные отстояли вольер с двумя медведями.

На месте происшествия работали 20 человек и 6 единиц техники.

Причину случившегося определяют дознаватели МЧС.

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