Вторник, 16 апреля, 2024

Из горящего зоопарка в Евпатории спасли женщину и двух медведей

Автор: 7info

Опубликовано

Женщину и двух медведей спасли сотрудники МЧС из горящего зоопарка в Евпатории. Об этом сообщил телеграм-канал ведомства.

По данным крымских спасателей, площадь пожара в контактном зоопарке составила 625 квадратных метров. Из-за того, что в вольерах находилось сено, пожар быстро распространился, произошло обрушение конструкций.

Из задымлённого помещения огнеборцы вывели женщину, пострадавшую передали врачам. Кроме того, пожарные отстояли вольер с двумя медведями.

На месте происшествия работали 20 человек и 6 единиц техники.

Причину случившегося определяют дознаватели МЧС.

Ранее о ЧП: Более 200 видов животных сгорели заживо в Евпаторийском зоопарке

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