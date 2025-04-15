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«Иван Земнухов. Путь на Донбасс»: как в музее «Молодая гвардия» хранят память о легендарных антифашистах

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В рамках проекта «Иван Земнухов. Путь на Донбасс» 7info подготовило большой материал, посвящённый музею «Молодая гвардия» в Краснодоне — городе, где совершили свой подвиг юные антифашисты.

Журналисты пообщались с сотрудниками музея, которые поделились трогательными историями посетителей, рассказали о личных вещах Ивана Земнухова и других молодогвардейцев. Также они объяснили, почему так важно сохранять правдивую историю.

«Эту истину нам и хочется довести до ребят. Они приезжают в музей, где мы рассказываем им историю подпольной организации, проводим работу по патриотическому воспитанию молодого поколения», — подчеркнула старший научный сотрудник Дарья Симчук. 

Полный материал уже доступен по ссылке на сайте 7info. Со всеми материалами проекта можно ознакомиться в специальном разделе.

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