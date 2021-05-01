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Воскресенье, 2 мая, 2021
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Иван Семёнов поздравил рязанцев с Днём весны и труда

7info7
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Управляющий Рязанским отделением Сбербанка Иван Семенов поздравил с Днем Весны и труда. РИА «7 новостей» публикует текст поздравления.

Уважаемые рязанцы! От всей души поздравляю вас с всенародно любимым майским праздником!

В череде праздничных дат День весны и труда занимает особое место. Он традиционно символизирует трудовую солидарность, расцвет и созидание.

История доказывает, что только единение и труд являются движущей вперед силой, ведут к достижению всех поставленных целей – личных и профессиональных.

Искренне желаю  всем крепкого здоровья, вдохновения, ярких достижений, осуществления всех планов, надежд и ожиданий, хорошего отдыха в кругу родных и близких в эти праздничные дни!

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