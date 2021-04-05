Иван Охлобыстин назвал интервью со скопинским маньяком флудом

Известный актёр и сценарист, режиссёр и священник, писатель и драматург Иван Охлобыстин дал «большое» интервью журналу Стархит.

Вопросы касались разных сфер общественной жизни России. Иван Охлобыстин, высказался по ряду вопросов с присущей ему откровенностью.

Среди прочих был вопрос, относящейся к Рязанской области. К сожалению, в последнее время, регион ассоциируется у людей с негативной стороны.

Это связано, в том числе, с нашумевшим интервью с освободившимся из тюрьмы скопинским маньяком, которое взяла известная медийная персона России Ксения Собчак.

— Широко обсуждаемое интервью Собчак с маньяком не смотрел из соображения гражданского порядка. Зачем популяризировать чувака, который двух девок беззащитных мучил?! Никуда такого зверя не надо было выпускать, его надо было расстрелять. А тут вышел, еще и деньги на этом зарабатывает. Абсолютно безнравственно, хоть я и не моралист, — заявил Иван Охлобыстин.