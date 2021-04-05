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Понедельник, 5 апреля, 2021
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Иван Охлобыстин назвал интервью со скопинским маньяком флудом

7info7
Фото со страницы ВК Ивана Охлобыстина

Известный актёр и сценарист, режиссёр и священник, писатель и драматург Иван Охлобыстин дал «большое» интервью журналу Стархит.

Вопросы касались разных сфер общественной жизни России. Иван Охлобыстин, высказался по ряду вопросов с присущей ему откровенностью.

Среди прочих был вопрос, относящейся к Рязанской области.  К сожалению, в последнее время, регион ассоциируется у людей с негативной стороны.

Это связано, в том числе,  с нашумевшим интервью с освободившимся из тюрьмы скопинским маньяком, которое взяла известная медийная персона России Ксения Собчак.

— Широко обсуждаемое интервью Собчак с маньяком не смотрел из соображения гражданского порядка. Зачем популяризировать чувака, который двух девок беззащитных мучил?! Никуда такого зверя не надо было выпускать, его надо было расстрелять. А тут вышел, еще и деньги на этом зарабатывает. Абсолютно безнравственно, хоть я и не моралист, — заявил Иван Охлобыстин.

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