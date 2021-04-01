Город без лица?

На днях пришла дурная весть – один из немногих примеров рязанского уличного искусства оказался буквально обезглавлен. Речь идет о граффити, которое украшает стену бывшего училища связи на Первомайке. Неизвестные закрасили серой краской голову девушки, изображенной художником Александром Демкиным в необычной позе: ее прибило к асфальту, словно лед к рязанским тротуарам. Кто-то посмел обезглавить красотку – ничего криминального, но как-то грустно. Едешь проездом на поезде, смотришь на граффити и думаешь: «Опасный город, людей обезглавливают, а еще эти скопинские маньяки и елатомские стрелки…»

Кстати, если серьезно, вообще есть ли у Рязани лицо? Очевидные ассоциации с грибами с глазами и Есениным с березками не принимаются.

Очевидный вариант – Кремль. Безусловно, архитектурный комплекс вызывает восхищение, однако одновременно гулять по нему и не смотреть под ноги могут лишь смельчаки. Набережная Трубежа выглядит угрюмо: разбитые тротуары, отсутствие лавочек, заросшие берега реки. Сам Трубеж больше напоминает зловонный ручей, на фоне которого пристань выглядит насмешкой. Реку давно никто не расчищал от ила и подводного мусора и, видимо, не собирается. Выходит, что Кремль – лицо города, но лицо со шрамом.

Кто-то назовет лицом города сохранившуюся историческую застройку, однако Рязань стремительно теряет идентичность. Год за годом тихие центральные улочки (Садовая, Горького, Щедрина) лишаются деревянных построек с резными наличниками. Еще сто лет назад они были обыденностью для горожан, сегодня же выглядят анахронизмами на фоне возвышающихся стеклянных и бетонных коробок. Некоторые из шедевров зодчества доживают свой век в запустении, становясь приютом для забулдыг, другие же исчезают с лица земли, освобождая место под парковку. Третьим выпадает удача попасть в эфир ТНТ и быть высмеянными на всю страну, как это произошло накануне с полуразвалившимся домом на Праволыбедской. Его спрятали, как срам, стыдливо прикрыв баннером, на котором, что иронично, изображено помпезное историческое здание. Такое оно – историческое лицо Рязани…

Увы, но на сегодняшний день лицом города, а точнее гематомой на всю физиономию, представляются утонувшие в снежной каше тротуары, где вместо изюма – собачьи экскременты, которые хозяева почему то не убирают… А еще – разбитые дороги. Уж в чем в чем, а в вопросе ям город умеет ставить рекорды – если бы за них давали награды, то Рязань стала бы «городом ямочной доблести». А точнее доблести водителей, которые преодолевают препятствия из дома на работу и обратно.

Лицом города и символом возрождения самой Рязани может стать Торговый городок. Это уникальный пример позднесталинской архитектуры – провинциальных аналогов московской ВДНХ не сохранилось, по крайней мере, в удовлетворительном состоянии. ТГ пообещали восстановить за три года. Вспоминается пословица: «Обещанного три года ждут, а на четвертый отказывают», а также история с новым зданием музея Кремля на Соборке, которое обещали открыть еще три года назад… Прямо-таки заколдованное число.

И все же, как бы ни звучало банально, лицом Рязани должна стать нормальная уборка всего города, в том числе силами жителей (без титульных и второстепенных улиц), современный общественный транспорт (новые автобусы и троллейбусы) и ровные дороги (просто ровные). Пока это самые насущные проблемы, которые действительно волнуют рязанцев. Надеемся, для их решения потребуется менее трех лет…

А граффити жалко. Такие вещи украшают город, как милая родинка на лице.