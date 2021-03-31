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Юморист Азамат Мусагалиев высмеял аварийный дом в центре Рязани

Елена Лобанова

Юморист Азамат Мусагалиев в шоу «Однажды в России» высмеял аварийный дом в центре Рязани. Выпуск показали в воскресенье, 28 марта. 

Об историческом здании ведущий рассказал в рубрике «Мы меняем Россию». Мусагалиев подчеркнул, что здание на улице Праволыбедской решили отремонтировать. Однако «ремонт» закончился на половине. 

— Остальная часть, по мнению рязанцев, выглядит шикарно, — подчеркнул ведущий. 

Юморист поинтересовался, что за ужас творится на той половине, что завесили баннером. 

— По сравнению с ней вторая половина еще ничего. А может это вовсе и не ремонт. Просто сушат занавес местного театра. А из дальнего окна уже вывесили белый флаг. Он намекает нам, что здание уже сдалось, — посмеялся Мусагалиев. 

При этом ведущий подчеркнул, что баннеры настолько давно покрывают дом, что им самим нужен ремонт. Мусагалиев обратился к ответственным лицам и попросил их доделать здание.

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