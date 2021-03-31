Юморист Азамат Мусагалиев высмеял аварийный дом в центре Рязани

Юморист Азамат Мусагалиев в шоу «Однажды в России» высмеял аварийный дом в центре Рязани. Выпуск показали в воскресенье, 28 марта.
Об историческом здании ведущий рассказал в рубрике «Мы меняем Россию». Мусагалиев подчеркнул, что здание на улице Праволыбедской решили отремонтировать. Однако «ремонт» закончился на половине.
Юморист поинтересовался, что за ужас творится на той половине, что завесили баннером.
При этом ведущий подчеркнул, что баннеры настолько давно покрывают дом, что им самим нужен ремонт. Мусагалиев обратился к ответственным лицам и попросил их доделать здание.